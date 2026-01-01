Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    01 января, 2026
    06:17
    Президент США Дональд Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам в начале приема в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

    На вопрос о том, есть ли обещания, которые он дал себе перед наступлением Нового года, глава вашингтонской администрации ответил: "Да, есть. Мир на земле". Трамп не ответил на вопросы о том, готовы ли США направить свои войска в Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле.

    Трамп лишь улыбнулся и сказал журналистам: "Спасибо".

