Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле
Другие страны
- 01 января, 2026
- 06:17
Президент США Дональд Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле.
Как передает Report, об этом он заявил журналистам в начале приема в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
На вопрос о том, есть ли обещания, которые он дал себе перед наступлением Нового года, глава вашингтонской администрации ответил: "Да, есть. Мир на земле". Трамп не ответил на вопросы о том, готовы ли США направить свои войска в Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле.
Трамп лишь улыбнулся и сказал журналистам: "Спасибо".
