Путешественник: Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить

Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить.

Как передает Report, об этом заявил путешественник из Америки Джефф Ши.

"Эти земли были осквернены минами, и эта проблема должна быть решена", - сказал он.

Путешественник выразил уверенность в том, что Азербайджан решит эту проблему.

"С момента моей последней поездки здесь было построено много прекрасных зданий и реализовано множество прогрессивных идей. Я очень рад быть здесь", - сказал он.

Напомним, что группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.