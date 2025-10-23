Путешественник: Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить
Карабах
- 23 октября, 2025
- 14:13
Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить.
Как передает Report, об этом заявил путешественник из Америки Джефф Ши.
"Эти земли были осквернены минами, и эта проблема должна быть решена", - сказал он.
Путешественник выразил уверенность в том, что Азербайджан решит эту проблему.
"С момента моей последней поездки здесь было построено много прекрасных зданий и реализовано множество прогрессивных идей. Я очень рад быть здесь", - сказал он.
Напомним, что группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.
