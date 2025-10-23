Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Путешественник: Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить

    Карабах
    • 23 октября, 2025
    • 14:13
    Путешественник: Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить

    Минную угрозу в Азербайджане необходимо устранить.

    Как передает Report, об этом заявил путешественник из Америки Джефф Ши.

    "Эти земли были осквернены минами, и эта проблема должна быть решена", - сказал он.

    Путешественник выразил уверенность в том, что Азербайджан решит эту проблему.

    "С момента моей последней поездки здесь было построено много прекрасных зданий и реализовано множество прогрессивных идей. Я очень рад быть здесь", - сказал он.

    Напомним, что группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

    Джефф Ши путешественник минная угроза
    Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır
    Traveler: Mine threat in Azerbaijan must be eliminated

    Последние новости

    14:42

    В 2026 году бюджет Нахчывана может превысить 483 млн манатов

    Финансы
    14:40

    Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%

    Финансы
    14:34

    Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем году

    Финансы
    14:33

    Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%

    Финансы
    14:30

    Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"

    В регионе
    14:27
    Фото

    В Баку представили люстру "Харыбюльбюль"

    Выставки
    14:27

    В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахование

    Финансы
    14:22

    Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%

    Финансы
    14:17

    Бюджет ГНФАР может сократиться на 11%

    Финансы
    Лента новостей