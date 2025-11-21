İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Ezzat İbrahim: D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzi strateji əhəmiyyətli layihədir

    Media
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:40
    Ezzat İbrahim: D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzi strateji əhəmiyyətli layihədir

    D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzi vaxtında həyata keçirilən strateji əhəmiyyətli layihədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Al-Ahram Weekly" və "Al-Ahram Online"nın baş redaktoru Ezzat İbrahim Bakıda "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda keçirilən D-8 media forumunda bildirib.

    "Azərbaycanı və D-8 təşkilatını D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin yaradılması qərarı ilə əlaqədar təbrik etmək istəyirəm. Bu, çox vaxtında həyata keçirilən strateji əhəmiyyətli layihədir. Biz doqquz ölkədən təxminən bir milyard vətəndaşı təmsil edirik. Bu mərkəz süni intellektin inkişafı və müasir media ilə bağlı çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün ortaq fəaliyyət, təcrübə mübadiləsi və birgə strategiyaların hazırlanması istiqamətində unikal fürsət yaradır", - o deyib.

    E.İbrahim vurğulayıb ki, Qərb ölkələrinin nəzarət etdiyi ənənəvi media mühiti hələ də əsas məlumat axınlarını müəyyən edir və yeni texnologiyalar bu hegemonluğu gücləndirə bilər.

    Onun fikrincə, D-8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzi iştirakçı ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi və regionda məsuliyyətli, innovativ media təcrübələrinin təşviqi üçün platforma rolunu oynayacaq.

    Эззат Ибрагим: Центр медиамастерства D-8 - проект стратегической значимости
    Al-Ahram chief praises D-8 Media Excellence Center as strategic asset

    Son xəbərlər

    16:18

    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Digər
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti