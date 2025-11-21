Эззат Ибрагим: Центр медиамастерства D-8 - проект стратегической значимости

Центр медиамастерства D-8 - своевременный проект, обладающий стратегической значимостью.

Как передает Report, об этом заявил главный редактор Al-Ahram Weekly и Al-Ahram Online Эззат Ибрагим на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

"Хочу поздравить Азербайджан и организацию D-8 с решением создать Центр медиамастерства D-8. Это очень своевременный проект, обладающий стратегической значимостью. Мы представляем почти один миллиард граждан девяти стран - одного из семи человек в мире. Этот центр открывает уникальную возможность для совместной работы, обмена опытом и выработки совместных стратегий для преодоления вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта и современными медиа", - сказал он.

Ибрагим подчеркнул, что традиционная медиасреда, контролируемая западными странами, до сих пор определяет основные потоки информации, и новые технологии могут усиливать эту гегемонию.

Центр медиамастерства D-8, по его мнению, станет платформой для объединения усилий стран-участниц и продвижения ответственных, инновационных медиапрактик в регионе.