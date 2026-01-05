İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Baku.ws saytının 22 yaşı tamam olur

    Media
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:40
    Baku.ws saytının 22 yaşı tamam olur

    Baku.ws saytının 22 yaşı tamam olur.

    "Report" xəbər verir ki, Baku.ws yarandığı ilk gündən məhdud kollektiv və imkanlarla ölkənin internet resursları arasında sözünü deməyi bacarıb.

    Bu gün Baku.ws Azərbaycan və rus dillərində fəaliyyət göstərən ən oxunaqlı, operativ və etibarlı xəbər istehsalçılarından biridir. Saytda Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və idman həyatına dair xəbər, analitik yazı, reportaj, müsahibə və araşdırmalar, eyni zamanda regionda, dünyada baş verən son xəbərləri izləmək mümkündür.

    Baku.ws 22 il ərzində Azərbaycanda etibarlı xəbər resurslarından birinə çevrilərək statusunu bu günədək qoruyub saxlayır.

    Baku.ws-ə məxsus sosial şəbəkələr də ölkədə ən çox izlənən səhifələr sırasındadır.

    Eyni zamanda Azərbaycanda təşkil olunan xeyriyyə aksiyaları da saytın daima diqqətində olub. Baku.ws 22 il ərzində bir çox xeyriyyə aksiyalarına qatılıb, ehtiyacı olan və aztəminatlı insanlara dəstək olub, onların problemlərinin həllində yaxından iştirak edib.

    Bir sözlə, Baku.ws 22 ildə bir çox mükafat qazanıb, populyarlaşıb və Azərbaycanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrindən birinə çevrilib.

    "Report" İnformasiya Agentliyinin kollektivi Baku.ws-də çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara möhkəm cansağlığı və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır!

    Baku.ws xəbər saytı

    Son xəbərlər

    09:43

    Tokayev: Dövlət sistemini dəyişdirmək niyyətində deyiləm

    Region
    09:42

    Rəşad Nəbiyev Şabranda vətəndaşları qəbul edəcək

    İKT
    09:40

    Baku.ws saytının 22 yaşı tamam olur

    Media
    09:35

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi beynəlxalq matça supervayzer təyin edilib

    Komanda
    09:30

    "Neftçi"nin yarımmüdafiəçisi Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib

    Futbol
    09:21

    Qazaxıstan ötən il 70 milyard dollar dəyərində sazişlər imzalayıb

    Region
    09:21

    Biləsuvar və Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:20

    FHN: Bayram günlərində 230 yanğına çıxış olub, 3 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti