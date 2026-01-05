Baku.ws исполняется 22 года
- 05 января, 2026
- 10:05
Сегодня исполняется 22 года со дня создания новостного портала Baku.ws.
Как сообщает Report, Baku.ws с первого дня своего создания сумел заявить о себе в медиапространстве Азербайджана.
Профессионализм и оперативность принесли сайту популярность с первых дней существования.
Сегодня Baku.ws является одним из самых читаемых, оперативных и надежных новостных ресурсов на азербайджанском и русском языках. На сайте публикуются новости, аналитические статьи, репортажи, интервью и исследования о политической, экономической, социальной, культурной и спортивной жизни страны, а также последние события в регионе и мире.
Отметим, что Baku.ws, постоянно завоевывающий симпатию и доверие читателей эксклюзивными новостями, за 22 года стал одним из самых надежных новостных ресурсов в Азербайджане и сохраняет этот статус по сей день.
Страницы Baku.ws в соцсетях также входят в число самых популярных в стране.
Также сайт всегда уделял внимание благотворительным акциям, организованным в Азербайджане. За 22 года Baku.ws участвовал во многих благотворительных акциях, поддерживал нуждающихся и малообеспеченных людей и принимал активное участие в решении их проблем.
В целом, за 22 года Baku.ws получил множество наград, стал популярным и превратился в одно из ведущих средств массовой информации Азербайджана.
Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!