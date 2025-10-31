İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    • 31 oktyabr, 2025
    • 19:11
    TİKA Mərdəkan qalasının bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcək

    Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) Mərdəkan qalasının bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində TİKA-nın sədri Abdullah Eren deyib.

    O bildirib ki, oktyabrın 29-u Mərdəkan qəsəbəsini ziyarət ediblər:

    "Orada Şirvanşahlar dövründən qalan böyük Mərdəkan qalası var. TİKA həmin qalada bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcək. Ümumilikdə TİKA-nın indiyədək Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin maliyyə dəyəri təxminən 50 milyon dollar olub".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

