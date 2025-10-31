Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

    Kультурная политика
    • 31 октября, 2025
    • 19:40
    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

    Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализует проект по реставрации Мардакянской крепости.

    Об этом в интервью Report сообщил председатель TİKA Абдуллах Эрен.

    Он отметил, что 29 октября они посетили поселок Мардакян:

    "Там есть большая Мардакянская крепость, сохранившаяся со времен государства Ширваншахов. TİKA реализует проект по реставрации этой крепости. В целом, финансовая стоимость проектов, реализованных TİKA в Азербайджане до настоящего времени, составила около $50 млн".

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    Мардакянская крепость TIKA реставрация проект
    TİKA Mərdəkan qalasının bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcək

