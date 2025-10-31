TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости
Kультурная политика
- 31 октября, 2025
- 19:40
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализует проект по реставрации Мардакянской крепости.
Об этом в интервью Report сообщил председатель TİKA Абдуллах Эрен.
Он отметил, что 29 октября они посетили поселок Мардакян:
"Там есть большая Мардакянская крепость, сохранившаяся со времен государства Ширваншахов. TİKA реализует проект по реставрации этой крепости. В целом, финансовая стоимость проектов, реализованных TİKA в Азербайджане до настоящего времени, составила около $50 млн".
Полный текст интервью доступен по ссылке.
