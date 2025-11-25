İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:04
    Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olacaq.

    "Report"un Kəlbəcərə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, gün ərzində kiçik tamaşa parçalarının və müxtəlif səpkili sərgilərin nümayişi də nəzərdə tutulur.

    Bu gün axşam saatlarında isə incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə konsert proqramı və daha sonra atəşfəşanlıq olacağı planlaşdırılır.

    В честь Дня города Кяльбаджар состоится праздничный салют
    Azerbaijan's Kalbajar to celebrate City Day with concerts and fireworks

