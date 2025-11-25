Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 25 noyabr, 2025
- 10:04
Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olacaq.
"Report"un Kəlbəcərə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, gün ərzində kiçik tamaşa parçalarının və müxtəlif səpkili sərgilərin nümayişi də nəzərdə tutulur.
Bu gün axşam saatlarında isə incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə konsert proqramı və daha sonra atəşfəşanlıq olacağı planlaşdırılır.
