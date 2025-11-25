В честь Дня города Кяльбаджар состоится праздничный салют

В честь Дня города Кяльбаджар сегодня состоится праздничный салют.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, в течение дня запланированы небольшие спектакли и различные выставки.

Вечером пройдет концертная программа с участием деятелей искусства, по завершении которой будет дан праздничный салют.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года День города Кяльбаджар ежегодно отмечается 25 ноября.