    В честь Дня города Кяльбаджар состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 10:16
    В честь Дня города Кяльбаджар состоится праздничный салют

    В честь Дня города Кяльбаджар сегодня состоится праздничный салют.

    Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, в течение дня запланированы небольшие спектакли и различные выставки.

    Вечером пройдет концертная программа с участием деятелей искусства, по завершении которой будет дан праздничный салют.

    Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года День города Кяльбаджар ежегодно отмечается 25 ноября.

