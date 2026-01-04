Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    • 04 января, 2026
    • 16:16
    В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при Формулы-1

    Британский монетный двор выпустит монету, посвященную 100-летию проведения в стране Гран-при Великобритании "Формулы-1".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Согласно информации, монета будет иметь номинал 50 пенсов. На ней будут изображены болид 1926 года и современный гоночный автомобиль.

    Отметим, что Гран-при Великобритании проводится с 1926 года, впервые он состоялся на трассе "Бруклэндс". С 1987 года соревнования проходят на трассе "Сильверстоун". С 1950 года является этапом чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

    Великобритания монетный двор монета Формула-1 Гран-при

    Последние новости

    16:18

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    16:16

    В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    15:53

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    15:37

    Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк

    Другие страны
    15:24

    Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу

    Другие
    15:21

    В Иране рассмотрят план предотвращения вмешательства иноагентов в дела государства

    В регионе
    15:14

    В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕС

    В регионе
    15:01

    Минэнерго Турции: Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95%

    В регионе
    14:46
    Фото
    Видео

    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилей

    Происшествия
    Лента новостей