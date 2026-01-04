Britaniyada "Formula-1" Qran-prisinin 100 illiyi münasibətilə xatirə sikkəsi buraxılacaq
Formula 1
- 04 yanvar, 2026
- 16:40
Böyük Britaniyanın Kral Zərbxanası ölkədə "Formula-1" üzrə Qran-prinin keçirilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş sikkə buraxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə müəssisənin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, sikkənin nominal dəyəri 50 pens olacaq. Onun üzərində 1926-cı il bolidi və müasir yarış avtomobili təsvir ediləcək.
Qeyd edək ki, Böyük Britaniya Qran-prisi 1926-cı ildən keçirilir və ilk dəfə "Bruklends" trasında baş tutub. 1987-ci ildən etibarən yarışlar "Silverstoun" trasında təşkil olunur. 1950-ci ildən isə avtomobil yarışları üzrə "Formula-1" dünya çempionatının mərhələsi statusunu daşıyır.
