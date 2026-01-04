İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Britaniyada "Formula-1" Qran-prisinin 100 illiyi münasibətilə xatirə sikkəsi buraxılacaq

    Formula 1
    • 04 yanvar, 2026
    • 16:40
    Britaniyada Formula-1 Qran-prisinin 100 illiyi münasibətilə xatirə sikkəsi buraxılacaq

    Böyük Britaniyanın Kral Zərbxanası ölkədə "Formula-1" üzrə Qran-prinin keçirilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş sikkə buraxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə müəssisənin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, sikkənin nominal dəyəri 50 pens olacaq. Onun üzərində 1926-cı il bolidi və müasir yarış avtomobili təsvir ediləcək.

    Qeyd edək ki, Böyük Britaniya Qran-prisi 1926-cı ildən keçirilir və ilk dəfə "Bruklends" trasında baş tutub. 1987-ci ildən etibarən yarışlar "Silverstoun" trasında təşkil olunur. 1950-ci ildən isə avtomobil yarışları üzrə "Formula-1" dünya çempionatının mərhələsi statusunu daşıyır.

    Formula 1 Böyük Britaniya sikkə
    В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"

    Son xəbərlər

    16:56

    Ermənistan‑Gürcüstan sərhədində 5 kilometrlik tıxac yaranıb

    Region
    16:40

    Britaniyada "Formula-1" Qran-prisinin 100 illiyi münasibətilə xatirə sikkəsi buraxılacaq

    Formula 1
    16:29

    Polisə quldurluqla bağlı yalan məlumat verən taksi sürücüsü saxlanılıb

    Digər
    16:26
    Foto

    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün növbəti seminar keçirilib

    Komanda
    16:07

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    15:52

    Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb

    Fərdi
    15:51

    Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı adadan materikə köçürülüb

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    15:39

    Türkiyənin Energetika Nazirliyi: "Akkuyu" AES-nin birinci enerji blokunun 95 faizi hazırdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti