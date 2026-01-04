Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Чемпион мира Фьюри заявил о возобновлении карьеры

    Индивидуальные
    • 04 января, 2026
    • 16:35
    Чемпион мира Фьюри заявил о возобновлении карьеры

    Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возобновлении своей карьеры.

    Как передает Report, британский боксер сообщил об этом на своих страницах в соцсетях.

    "2026-й - год моего возвращения. Меня некоторое время не было, но теперь я снова здесь. Мне 37 лет - и я до сих пор дерусь", - написал Фьюри.

    Напомним, что он объявил о завершении профессиональной карьеры год назад после двух поражений от украинца Александра Усика.

    В течение 2025 года Тайсон неоднократно намекал на возможное возвращение. Первым соперником Цыганского короля после возобновления карьеры может стать Энтони Джошуа.

    тайсон фьюри возвращение бокс
    Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb
    Tyson Fury announces boxing return a year after retirement

    Последние новости

    17:44

    В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

    Происшествия
    17:34
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:21

    Джевдет Йылмаз: Турция продолжит поддерживать венесуэльский народ

    В регионе
    17:12

    На армяно-грузинской границе образовался пятикилометровый затор

    В регионе
    17:09

    США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

    Другие страны
    16:47

    Полиция задержала таксиста за ложное сообщение о разбойном нападении

    Происшествия
    16:46

    "Восьмерка" ОПЕК+ сохранила на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года

    Энергетика
    16:35

    Чемпион мира Фьюри заявил о возобновлении карьеры

    Индивидуальные
    16:18

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    Лента новостей