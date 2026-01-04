Чемпион мира Фьюри заявил о возобновлении карьеры
- 04 января, 2026
- 16:35
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возобновлении своей карьеры.
Как передает Report, британский боксер сообщил об этом на своих страницах в соцсетях.
"2026-й - год моего возвращения. Меня некоторое время не было, но теперь я снова здесь. Мне 37 лет - и я до сих пор дерусь", - написал Фьюри.
Напомним, что он объявил о завершении профессиональной карьеры год назад после двух поражений от украинца Александра Усика.
В течение 2025 года Тайсон неоднократно намекал на возможное возвращение. Первым соперником Цыганского короля после возобновления карьеры может стать Энтони Джошуа.
