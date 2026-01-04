Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb
Fərdi
- 04 yanvar, 2026
- 15:52
Dünya çempionu Tayson Fyuri karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, britaniyalı boksçu bu barədə sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşıb.
O, 2026-cı ildə rinqə qayıtmağa və 37 yaşında yenidən döyüşməyə hazır olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, T. Fyuri ötən ilin yanvarında karyerasını bitirdiyini açıqlamışdı. O, daha əvvəl - 2013, 2017 və 2022-ci illərdə də karyerasını bitirməsi ilə bağlı açıqlama versə də, sonradan rinqə qayıtmışdı.
Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb
