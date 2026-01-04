İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 04 yanvar, 2026
    • 15:52
    Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb

    Dünya çempionu Tayson Fyuri karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, britaniyalı boksçu bu barədə sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşıb.

    O, 2026-cı ildə rinqə qayıtmağa və 37 yaşında yenidən döyüşməyə hazır olduğunu bildirib.

    Qeyd edək ki, T. Fyuri ötən ilin yanvarında karyerasını bitirdiyini açıqlamışdı. O, daha əvvəl - 2013, 2017 və 2022-ci illərdə də karyerasını bitirməsi ilə bağlı açıqlama versə də, sonradan rinqə qayıtmışdı.

    boks Tayson Fyuri Dünya çempionu

