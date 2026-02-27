Sərdar Çam: Türk dünyasının gələcəyi üçün koordinasiyalı fəaliyyət vacibdir
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 14:18
Türk dünyasının gələcəyi üçün koordinasiyalı fəaliyyət vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sərdar Çam Bakıda keçirilən "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, türk dövlətləri arasında birlik və əməkdaşlıq davam edir:
"Koordinasiyalı fəaliyyət Türk dünyasının gələcək nəslinin inkişafı üçün vacibdir. Biz çalışırıq ki, bütün dünyaya sülh və xoşbəxtlik ehtiva edən mədəniyyət bəxş edək".
S.Çam sonda Azərbaycana yüksək təşkilatçılığa görə təşəkkür edib.
Son xəbərlər
15:48
Tokayev və Vuçiç arasında danışıqlar: 10 idarələrarası sənəd imzalanıbRegion
15:48
Azərbaycanda qazlaşmanın səviyyəsi açıqlanıbEnergetika
15:48
Beş klub "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
15:47
Azərbaycanda Turizm İnkişaf Fondu yaradılacaqTurizm
15:45
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıbQarabağ
15:45
Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"Turizm
15:45
Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilibXarici siyasət
15:42
ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıbİKT
15:41