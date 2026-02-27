İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Sərdar Çam: Türk dünyasının gələcəyi üçün koordinasiyalı fəaliyyət vacibdir

    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 14:18
    Türk dünyasının gələcəyi üçün koordinasiyalı fəaliyyət vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sərdar Çam Bakıda keçirilən "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, türk dövlətləri arasında birlik və əməkdaşlıq davam edir:

    "Koordinasiyalı fəaliyyət Türk dünyasının gələcək nəslinin inkişafı üçün vacibdir. Biz çalışırıq ki, bütün dünyaya sülh və xoşbəxtlik ehtiva edən mədəniyyət bəxş edək".

    S.Çam sonda Azərbaycana yüksək təşkilatçılığa görə təşəkkür edib.

