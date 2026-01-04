Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Восьмерка" ОПЕК+ сохранила на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года

    Энергетика
    • 04 января, 2026
    • 16:46
    Восьмерка ОПЕК+ сохранила на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года

    Восемь ведущих стран ОПЕК+ оставили в силе решение о приостановке наращивания добычи нефти в I квартале 2026 года и сохранили квоты по добыче нефти на февраль и март на уровне декабря 2025 года.

    Как передает Report, это следует из заявления на сайте ОПЕК.

    Участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка и что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

    Таким образом, квота РФ на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти, что аналогично уровню декабря 2025 года и января 2026 года.

    Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 1 февраля.

    ОПЕК+ уровень добычи
