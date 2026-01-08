Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев: В проекты возобновляемой энергии в Азербайджане вложены сотни миллионов долларов

    Ильхам Алиев: В проекты возобновляемой энергии в Азербайджане вложены сотни миллионов долларов

    Создание видов возобновляемой энергии в Азербайджане осуществляется в рамках широкомасштабных проектов, реализуемых иностранными инвесторами. В эти проекты на сегодняшний день вложены сотни миллионов долларов.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон".

    Президент подчеркнул, что Азербайджанское государство всегда защищает иностранные инвестиции. "Многие наши нефтяные контракты успешно реализуются уже на протяжении долгих лет, и в принятых решениях, контрактах не изменены и не будут меняться ни один параграф, ни один пункт, ни даже одно слово. Это очень важный фактор для привлечения иностранных инвесторов в нашу страну, потому что Азербайджан – надежное государство. Наше слово также ценно и законно, как наша подпись.

    Рассматривая процессы, происходящие в энергетической сфере в целом, мы видим, что сегодня вопросы энергобезопасности выходят на первый план, возможно, еще более отчетливо. Мы уже на протяжении многих лет последовательно работаем в этом направлении. Экспорт нашей нефти, газа, нефтепродуктов, электроэнергии, нефтехимической продукции, удобрений сегодня позволяют многим странам обеспечивать свою энергетическую безопасность. Азербайджан проявляет себя в этом процессе как очень ответственный и надежный партнер и завоевал положительный имидж и репутацию надежного партнера в мировом масштабе", - сказал он.

