Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - очень привлекательное место для инвестиций

Сегодня Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

По словам главы государства, внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне - чуть более 6 процентов от валового внутреннего продукта:

"Наши валютные резервы превышают внешний долг в 16-17 раз, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира. Все эти и другие факторы дают основание говорить, что инвестирование в Азербайджан будет приносить выгоду, прибыль. Сегодня Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций. В нашей стране царит политическая, экономическая и социальная стабильность. Пять лет наша страна официально живет в условиях мира, в Азербайджане ведутся широкомасштабные созидательные работы. Поэтому на примере сегодняшней церемонии мы видим и веру в нас иностранных компаний, и эта вера абсолютно обоснованна".