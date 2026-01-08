Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 08 января, 2026
    • 13:20
    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - очень привлекательное место для инвестиций

    Сегодня Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

    По словам главы государства, внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне - чуть более 6 процентов от валового внутреннего продукта:

    "Наши валютные резервы превышают внешний долг в 16-17 раз, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира. Все эти и другие факторы дают основание говорить, что инвестирование в Азербайджан будет приносить выгоду, прибыль. Сегодня Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций. В нашей стране царит политическая, экономическая и социальная стабильность. Пять лет наша страна официально живет в условиях мира, в Азербайджане ведутся широкомасштабные созидательные работы. Поэтому на примере сегодняшней церемонии мы видим и веру в нас иностранных компаний, и эта вера абсолютно обоснованна".

    İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan sərmayə qoyuluşu üçün çox gözəl bir məkandır"

