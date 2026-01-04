Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

    • 04 января, 2026
    • 17:09
    США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

    США, Южная Корея и Япония считают, что состоявшиеся в воскресенье в КНДР пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета безопасности ООН, угрожают миру и безопасности в регионе и всему международному сообществу.

    Как передает Report, об этом заявили высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств трех стран по итогам телефонных переговоров.

    "Представители трех стран потребовали прекратить подобные провокационные действия", - говорится в сообщении японского МИД.

