США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН
Другие страны
- 04 января, 2026
- 17:09
США, Южная Корея и Япония считают, что состоявшиеся в воскресенье в КНДР пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета безопасности ООН, угрожают миру и безопасности в регионе и всему международному сообществу.
Как передает Report, об этом заявили высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств трех стран по итогам телефонных переговоров.
"Представители трех стран потребовали прекратить подобные провокационные действия", - говорится в сообщении японского МИД.
