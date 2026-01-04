США, Южная Корея и Япония назвали пуски ракет в КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

США, Южная Корея и Япония считают, что состоявшиеся в воскресенье в КНДР пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета безопасности ООН, угрожают миру и безопасности в регионе и всему международному сообществу.

Как передает Report, об этом заявили высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств трех стран по итогам телефонных переговоров.

"Представители трех стран потребовали прекратить подобные провокационные действия", - говорится в сообщении японского МИД.