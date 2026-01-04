На армяно-грузинской границе образовался пятикилометровый затор

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 17:12
    На армяно-грузинской границе образовалась пятикилометровая пробка.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, затор возник на автомобильной дороге международного значения "C-7".

    Сообщается, что пробка начинается от населенного пункта Садахлы, при этом время пересечения границы для транспортных средств достигает трех часов.

    Основной причиной скопления транспорта является массовое возвращение граждан Армении из Грузии на родину после новогодних праздников.

    Лента новостей