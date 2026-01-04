İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 04 yanvar, 2026
    • 16:56
    Ermənistan‑Gürcüstan sərhədində 5 kilometrlik növbə yaranıb.

    "Report" bu barədə "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, növbə beynəlxalq əhəmiyyətli "C‑7" magistralında - Sadaxlı yaşayış məntəqəsindən başlayır. Nəqliyyat vasitələrinin sərhədi keçmə müddətinin 3 saata çatdığı qeyd olunub.

    Növbənin əsas səbəbi kimi Yeni il bayramı ilə bağlı Gürcüstana gedən vətəndaşların kütləvi şəkildə Ermənistana geri dönməsi göstərilir.

    На армяно-грузинской границе образовался пятикилометровый затор

