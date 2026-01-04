Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

    5. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

    6. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль";

    7. Улица Ниязи - в направлении площади "Азнефть".

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

