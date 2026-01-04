Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
İnfrastruktur
- 04 yanvar, 2026
- 15:47
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Hazırda yollardakı vəziyyət:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;
2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
3. Alı Mustafayev küçəsi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
4. Mikayıl Useynov prospekti, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;
5. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;
6. Bülbül prospekti, "Sahil" metro stansiyasının qarşısında;
7. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
Son xəbərlər
16:07
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbSağlamlıq
15:52
Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıbFərdi
15:51
Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı adadan materikə köçürülübDigər ölkələr
15:47
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
15:39
Türkiyənin Energetika Nazirliyi: "Akkuyu" AES-nin birinci enerji blokunun 95 faizi hazırdırRegion
15:27
KİV: Berlində elektrik stansiyası solçu qruplaşma tərəfindən yandırılıbDigər ölkələr
15:13
"SpaceX" "Starlink" internet peyklərindən ibarət onlarla qrupu orbitə çıxarıbDigər ölkələr
15:11
Azərbaycan-Türkiyə arasında "Abşeron" qazı üzrə uzunmüddətli müqavilə bağlanıbEnergetika
15:05