Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 04 января, 2026
- 16:18
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила медико-метеорологический прогноз на 5 января.
Как сообщили Report в службе, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
Последние новости
16:18
Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
16:16
В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"Формула 1
15:53
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
15:37
Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материкДругие страны
15:24
Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газуДругие
15:21
В Иране рассмотрят план предотвращения вмешательства иноагентов в дела государстваВ регионе
15:14
В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕСВ регионе
15:01
Минэнерго Турции: Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95%В регионе
14:46
Фото
Видео