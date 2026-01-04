Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей Здоровье

В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1" Формула 1

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта Инфраструктура

Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк Другие страны

Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу Другие

В Иране рассмотрят план предотвращения вмешательства иноагентов в дела государства В регионе

В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕС В регионе

Минэнерго Турции: Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95% В регионе