Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb
Sağlamlıq
- 04 yanvar, 2026
- 16:07
Yanvarın 5-ə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
