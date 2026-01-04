İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 04 yanvar, 2026
    • 16:07
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Yanvarın 5-ə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

