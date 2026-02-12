Messi zədələndiyi üçün "İnter Mayami"nin növbəti yoldaşlıq görüşü təxirə salınıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 10:44
Messi zədələndiyi üçün "İnter Mayami"nin Puertо-Rikоda keçirilməsi planlaşdırılan növbəti yoldaşlıq oyunu təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Argentinalı ulduz Ekvadorun "Barselona" klubu ilə matçda əzələsində gərginlik hiss edib. Nəticədə "İndependyente del Valye" komandasına qarşı keçirilməli olan görüşün vaxtı dəyişdirilib.
Qeyd edək ki, fevralın 14-nə təyin olunan qarşılaşma fevralın 26-da baş tutacaq.
