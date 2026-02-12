İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Messi zədələndiyi üçün "İnter Mayami"nin növbəti yoldaşlıq görüşü təxirə salınıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 10:44
    Messi zədələndiyi üçün "İnter Mayami"nin Puertо-Rikоda keçirilməsi planlaşdırılan növbəti yoldaşlıq oyunu təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Argentinalı ulduz Ekvadorun "Barselona" klubu ilə matçda əzələsində gərginlik hiss edib. Nəticədə "İndependyente del Valye" komandasına qarşı keçirilməli olan görüşün vaxtı dəyişdirilib.

    Qeyd edək ki, fevralın 14-nə təyin olunan qarşılaşma fevralın 26-da baş tutacaq.

    Inter Miami friendly in PR postponed after Lionel Messi injury

