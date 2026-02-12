İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub

    İnfrastruktur
    • 12 fevral, 2026
    • 10:41
    ASCO-nun Qafur Məmmədov gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Qafur Məmmədov" quru yük gəmisi İstanbulda yerləşən Torlak tərsanəsində həyata keçirilən əsaslı təmirdən sonra çıxdığı ilk səfərini başa vurub.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, gəmi Gürcüstanın Poti limanından Moldovanın Curculeşti limanına ammonium nitrat yükü çatdırıb. Yük tam şəkildə artıq gəmidən boşaldılıb.

    Hazırda "Qafur Məmmədov" gəmisi növbəti səfər üçün yükləməni gözləyir.

    Yükgötürmə qabiliyyəti 5 500 ton, uzunluğu 108, eni 16,5 metr olan gəmi 2017-ci ildən Xəzərdənkənar sularda istismar olunur.

    Судно "Гафур Мамедов" успешно завершило первый рейс после ремонта
    ASCO's Gafur Mammadov vessel successfully completes first voyage after overhaul

