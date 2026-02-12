Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 11:04
    Судно Гафур Мамедов успешно завершило первый рейс после ремонта

    Cухогрузное судно "Гафур Мамедов" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), успешно завершило первый рейс после капитального ремонта, проведенного на верфи Torlak в Стамбуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, судно доставило груз аммиачной селитры из грузинского порта Поти в молдавский порт Джурджулешты. Груз полностью выгружен.

    В настоящее время судно "Гафур Мамедов" ожидает погрузку для следующего рейса.

    Судно грузоподъемностью 5 500 тонн, длиной 108 метров и шириной 16,5 метров эксплуатируется за пределами Каспийского моря с 2017 года.

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub
    ASCO's Gafur Mammadov vessel successfully completes first voyage after overhaul
