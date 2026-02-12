İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Şahdağ Qusar" heyətini "Səbail"in yetirməsi ilə gücləndirib

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 10:57
    "Şahdağ Qusar" qış "transfer pəncərəsi" zamanı heyətini "Səbail"in yetirməsi Ədilxan Qarəhmədovla gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qusar təmsilçisi futbolçunu "Şəfa" klubundan icarəyə götürüb. 25 yaşlı yarımmüdafiəçi cari mövsümün sonuna qədər "Şahdağ Qusar"ın uğurları üçün çalışacaq.

    Qeyd edək ki, Ə.Qarəhmədov 2024/2025 mövsümündə "Şahdağ Qusar"ın heyətində Azərbaycan II Liqasının qalibi olub.

    Ədilxan Qarəhmədov Futbol xəbərləri Azərbaycan II Liqası

