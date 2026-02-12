İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Son beş ildə milli komandalarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 10:41
    Son beş ildə milli komandaların heyətində ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, siyahını Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası tərtib edib.

    Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holann birinci pillədə qərarlaşıb. 25 yaşlı forvard beş il ərzində yığmada 49 qola imza atıb. O, 2021-ci ildə 6, 2022-ci ildə 9, 2023-cü ildə 6, 2024-cü ildə 11, 2025-ci ildə isə 17 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.

    İngiltərə millisindən Harri Keyn ikinci sıradadır. 32 yaşlı oyunçu son beş ildə yığma forması ilə 46 dəfə fərqlənib. İlk "3-lüy"ü Lionel Messi qapayır - 44 qol. Portuqaliyalı Kriştianu Ronaldu dördüncü ola bilib - 41 qol.

    erling haaland Son beş ilin bombardirləri Lionel Messi Ronaldu Futbol xəbərləri

