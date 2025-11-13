İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Gələn il Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:59
    Gələn il Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək
    Adil Kərimli

    2026-cı ildə Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu mədəniyyət naziri Adil Kərimli "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülən Bakı prosesi çərçivəsində iki ildən bir keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu qlobal miqyasda əsas platformalardan biridir:

    "VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bugünkü konqresin nəticələri, həmçinin regional və qlobal çağırışlar müzakirə ediləcək".

    Nazir konqres iştirakçılarını gələn il Bakıda keçiriləcək foruma dəvət edib.

    Adil Kərimli Mədəniyyət naziri Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Bakı

