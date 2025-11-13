Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога

    Kультурная политика
    • 13 ноября, 2025
    • 12:26
    В 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога

    В 2026 году столица Азербайджана примет VII Всемирный форум межкультурного диалога.

    Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Адиль Керимли, выступая на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.

    Министр отметил, что Форум проводится раз в два года в рамках "Бакинского процесса", инициированного президентом Ильхамом Алиевым, и сегодня является одной из ключевых глобальных платформ, посвященных вопросам межкультурного взаимодействия.

    "На VII Форуме межкультурного диалога будут обсуждены итоги сегодняшнего конгресса, а также региональные и глобальные вызовы", - подчеркнул он.

    Адиль Керимли пригласил участников конгресса принять участие в Форуме, который состоится в Баку в следующем году.

    Адиль Керимли межкультурный диалог
    Gələn il Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək
    Baku to host 7th World Forum on Intercultural Dialogue next year

    Последние новости

    12:46

    В 2026 году около 25 тыс. учителей будут привлечены к сертификации

    Наука и образование
    12:45

    Зеленский считает, что РФ готовится к большой войне в Европе в 2029-2030 годах

    В регионе
    12:45

    Иса Габибейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родство

    В регионе
    12:41

    Минэкономики: Азербайджан считает приоритетом рост производства экспортно-ориентированной продукции

    Бизнес
    12:33

    В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"

    В регионе
    12:31

    Глава Минздрава Грузии поддержал перевод Саакашвили обратно в тюрьму

    В регионе
    12:29

    Самед Баширли: Частному сектору важно адаптироваться к новым требованиям

    Финансы
    12:29

    Адиль Керимли: Азербайджан активно сотрудничает со странами ЦА в сфере культуры

    Kультурная политика
    12:26

    В 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога

    Kультурная политика
    Лента новостей