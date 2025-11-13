В 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога

В 2026 году столица Азербайджана примет VII Всемирный форум межкультурного диалога.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Адиль Керимли, выступая на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.

Министр отметил, что Форум проводится раз в два года в рамках "Бакинского процесса", инициированного президентом Ильхамом Алиевым, и сегодня является одной из ключевых глобальных платформ, посвященных вопросам межкультурного взаимодействия.

"На VII Форуме межкультурного диалога будут обсуждены итоги сегодняшнего конгресса, а также региональные и глобальные вызовы", - подчеркнул он.

Адиль Керимли пригласил участников конгресса принять участие в Форуме, который состоится в Баку в следующем году.