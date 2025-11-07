İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    100 kiloqramdan çox çəkisi olan qızıl unitaz hərraca çıxarılacaq

    Maraqlı
    • 07 noyabr, 2025
    • 13:29
    100 kiloqramdan çox çəkisi olan qızıl unitaz hərraca çıxarılacaq

    İtalyanın konseptualist rəssamı Mauritsio Kattelan tərəfindən hazırlanan unikal qızıl unitaz "Sotheby's" hərracının əsas lotu olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" qəzeti yazıb.

    Onun başlanğıc qiyməti 10 milyon ABŞ dolları səviyyəsində müəyyən edilib.

    Bildirilib ki, 100 kiloqramdan çox çəkisi olan 18 karatlı qızıldan hazırlanmış "Amerika" adlı unitaz noyabrın 18-də Nyu-Yorkda hərraca çıxarılacaq.

    M.Kattelan, həmçinin 6,2 milyon dollara satılan divara lentlə yapışdırılmış banandan ibarət olan "Komediyaçı" instalyasiyası ilə də məşhurdur.

    qızıl unitaz rəssam "Sotheby's" Mauritsio Kattelan
    На торгах Sotheby's в ноябре будет выставлен золотой унитаз

    Son xəbərlər

    13:59

    Ermənistanın sabiq iqtisadiyyat naziri yenidən saxlanılıb

    Region
    13:54

    Sahil Babayev: "Bələdiyyələrin subvensiya və subsidiya vəsaitlərindən istifadə çox aşağıdır"

    Maliyyə
    13:38

    İtaliya klubunun futbolçusu "Çelsi"yə transfer oluna bilər

    Futbol
    13:36

    Azərbaycanda dəmiryolu və avtomobil yollarının tunelləri üçün layihələndirmə normaları təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    13:33

    Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcək

    Digər
    13:32

    Nazir müavini: "Vergi güzəştlərinin ləğvindən söhbət getmir"

    Maliyyə
    13:30
    Foto

    İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    13:29

    "Sovetski"də dövlət tərəfindən qorunacaq obyektlərin təyinatı məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    13:29

    100 kiloqramdan çox çəkisi olan qızıl unitaz hərraca çıxarılacaq

    Maraqlı
    Bütün Xəbər Lenti