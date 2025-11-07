На торгах Sotheby's в ноябре будет выставлен золотой унитаз
- 07 ноября, 2025
- 12:48
Уникальный золотой унитаз работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана станет центральным лотом аукциона Sotheby"s, его стартовая стоимость установлена на уровне $10 млн.
Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.
Более чем 100-килограммовый унитаз "Америка" из 18-каратного золота будет выставлен на торги в Нью-Йорке 18 ноября.
Каттелан также известен своей инсталляцией "Комедиант" с бананом и скотчем, который был продан за $6,2 млн.
