ING AMB-nin uçot dərəcəsini bu ilin sonuna qədər 7,25 %-ə qədər artıracağını gözləyir
Maliyyə
- 07 noyabr, 2025
- 09:55
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2025-ci ilin IV rübündə uçot dərəcəsini 7,25 %-ə qədər artıra bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"un gözləntiləridir.
Qrupun proqnozlarına görə, AMB uçot dərəcəsini 2026-cı ilin III rübünə qədər 7,25 % səviyyəsində saxlaya bilər.
Daha sonra, 2026-cı ilin III rübündə dərəcə 7,5 %-ə, IV rübdə 8 %-ə, 2027-ci ilin I rübündə 11 %-ə qədər artacaq, II rübdə 10,75 %-ə enəcək və III rübdə eyni səviyyədə qalacaq, IV rübdə isə 10,5 %-ə qədər azalacaq.
Xatırladaq ki, 2025-ci il oktyabrın 22-də Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 7 % səviyyəsində saxlayıb.
