İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    ING AMB-nin uçot dərəcəsini bu ilin sonuna qədər 7,25 %-ə qədər artıracağını gözləyir

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:55
    ING AMB-nin uçot dərəcəsini bu ilin sonuna qədər 7,25 %-ə qədər artıracağını gözləyir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2025-ci ilin IV rübündə uçot dərəcəsini 7,25 %-ə qədər artıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"un gözləntiləridir.

    Qrupun proqnozlarına görə, AMB uçot dərəcəsini 2026-cı ilin III rübünə qədər 7,25 % səviyyəsində saxlaya bilər.

    Daha sonra, 2026-cı ilin III rübündə dərəcə 7,5 %-ə, IV rübdə 8 %-ə, 2027-ci ilin I rübündə 11 %-ə qədər artacaq, II rübdə 10,75 %-ə enəcək və III rübdə eyni səviyyədə qalacaq, IV rübdə isə 10,5 %-ə qədər azalacaq.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il oktyabrın 22-də Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 7 % səviyyəsində saxlayıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "ING Group" Uçot dərəcəsi Niderland
    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%
    ING forecasts increase in key interest rate in Azerbaijan to 7.25% by 2025-end

    Son xəbərlər

    10:51
    Foto

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə gənclərinin "Zəfərin 5 ili" forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Bakı metrosu: Yeni vaqonların xəttə buraxılması intervalı azaltmayacaq

    İnfrastruktur
    10:46

    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    10:44

    Bu ilin doqquz ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına 206 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    10:43

    Tbilisidə azərbaycanlılara qarşı zorakılıq hadisəsi ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    10:41

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    10:38
    Foto

    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    10:37

    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    Futbol
    10:36

    "Çıraq" yatağından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti