    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 09:36
    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в четвертом квартале 2025 года может повысить учетную ставку до 7,25%.

    Как сообщает Report, таковы ожидания нидерландской ING Group.

    Согласно прогнозам группы, ЦБА может сохранить учетную ставку на уровне 7,25% вплоть до третьего квартала 2026 года.

    Затем, в третьем квартале 2026 года ставка вырастет до 7,5%, в четвертом - до 8%, в первом квартале 2027 года - до 11%, во втором квартале снизится до 10,75% и сохранится в третьем квартале на том же уровне, с последующим снижением в четвертом квартале до 10,5%.

    Напомним, что 22 октября текущего года Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 7%.

    Азербайджан Центральный банк Азербайджана учетная ставка ING
