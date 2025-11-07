ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%
Финансы
- 07 ноября, 2025
- 09:36
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в четвертом квартале 2025 года может повысить учетную ставку до 7,25%.
Как сообщает Report, таковы ожидания нидерландской ING Group.
Согласно прогнозам группы, ЦБА может сохранить учетную ставку на уровне 7,25% вплоть до третьего квартала 2026 года.
Затем, в третьем квартале 2026 года ставка вырастет до 7,5%, в четвертом - до 8%, в первом квартале 2027 года - до 11%, во втором квартале снизится до 10,75% и сохранится в третьем квартале на том же уровне, с последующим снижением в четвертом квартале до 10,5%.
Напомним, что 22 октября текущего года Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 7%.
