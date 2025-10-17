İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 18:02
    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni Stand-by proqramını təsdiqləyə bilər

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) və Ermənistan 36 aylıq yeni "Stand-by" proqramı ilə bağlı razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin məlumatında deyilir.

    Dəyəri 128,8 milyon SDR (təxminən 175 milyon ABŞ dolları) olan proqram ölkədə iqtisadi islahatların dəstəklənməsini davam etdirəcək.

    IMF-nin İcraiyyə Şurasının bu ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni proqramı təsdiqləyəcəyi gözlənilir.

