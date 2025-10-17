IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 18:02
Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) və Ermənistan 36 aylıq yeni "Stand-by" proqramı ilə bağlı razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin məlumatında deyilir.
Dəyəri 128,8 milyon SDR (təxminən 175 milyon ABŞ dolları) olan proqram ölkədə iqtisadi islahatların dəstəklənməsini davam etdirəcək.
IMF-nin İcraiyyə Şurasının bu ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni proqramı təsdiqləyəcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
18:18
Vilayət Eyvazov vətəndaşların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılmasını tələb edibDaxili siyasət
18:17
Ankarada Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasının 34-cü ildönümünü qeyd edilibXarici siyasət
18:12
Professor: Türkiyədə türkəsilli xarici vətəndaşlarla bağlı yeni qərar iş icazələrini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyırRegion
18:12
DİN 9 ayda 4 tondan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıbHadisə
18:06
Foto
İƏT-in gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Zirvə görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə olunubXarici siyasət
18:04
Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilibHadisə
18:02
IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilərMaliyyə
18:00
Foto
AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıbDaxili siyasət
18:00
Foto