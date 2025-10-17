МВФ до конца года может одобрить новую программу stand-by по Армении на $175 млн
В регионе
- 17 октября, 2025
- 17:23
Международный валютный фонд (МВФ) и Армении договорились о новой 36-месячной программе stand-by.
Как передает Report, об этом говорится в соощении МВФ.
Программа стоимостью 128,8 млн SDR (около $175 млн) продолжит поддержку экономических реформ в стране.
Ожидается, что исполнительный совет МВФ до конца этого года одобрит новую программу по Армении.
Последние новости
18:06
Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%Туризм
17:59
ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в деньДругие страны
17:43
Фото
В Физули организован концерт по случаю Дня городаКультура
17:38
Видео
Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:34
Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТОВнешняя политика
17:32
Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народовВнешняя политика
17:27
Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВKультурная политика
17:26
Список стран-импортеров нефти из АзербайджанаЭнергетика
17:23