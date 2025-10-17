МВФ до конца года может одобрить новую программу stand-by по Армении на $175 млн

Международный валютный фонд (МВФ) и Армении договорились о новой 36-месячной программе stand-by.

Как передает Report, об этом говорится в соощении МВФ.

Программа стоимостью 128,8 млн SDR (около $175 млн) продолжит поддержку экономических реформ в стране.

Ожидается, что исполнительный совет МВФ до конца этого года одобрит новую программу по Армении.