İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    BP-nin distribütoru nizamnamə kapitalını 3 dəfə azaldır

    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 11:01
    BP-nin distribütoru nizamnamə kapitalını 3 dəfə azaldır

    "Petrokem Qrup" MMC nizamnamə kapitalını 8,508 milyon manat və yaxud 2,9 dəfə azaldaraq 13,09 milyon manatdan 4,582 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "Petrokem Qrup" 1993-cü ildə yaradılıb, BP şirkətinin Azərbaycanda sürtkü yağı üzrə eksklüziv distribütorudur, "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG), "Şahdəniz", "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" (BTC) və "Cənubi Qafqaz" boru kəməri (CQBK) üzrə obyektlərə dəstək üçün inventarın idarə olunması, tələblərin planlaşdırılması və mütəxəssis məsləhətləri verilməsini həyata keçirir.

    "Petrokem Qrup" Dövlət Vergi Xidməti BP
    Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капитал

    Son xəbərlər

    11:41

    Xalq artisti Ağadadaş Ağayev amnistiyaya düşüb

    Hadisə
    11:41

    Venesuela iki italiyalı məhbusu azad edib

    Digər ölkələr
    11:40

    Şəhidlər xiyabanında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılır

    Daxili siyasət
    11:40

    ARDNF-in əmək və idarəetmə xərcləri azaldılıb

    Maliyyə
    11:36

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Türkiyə klubundan ayrılacağını açıqlayıb

    Futbol
    11:35

    Ötən həftə 875 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:31

    Hesablama Palatası ARDNF-in 2026-cı il büdcəsinə rəy verib

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycan banklarında bazar risklərinin idarə edilməsi qaydası təsdiqlənib

    Maliyyə
    11:29

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Mənim üçün şəxsi təcrübə çox önəmlidir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti