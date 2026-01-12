Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капитал
Финансы
- 12 января, 2026
- 11:18
Компания Petrokem Qrup объявила о сокращении уставного капитала на 8,508 млн манатов (в 2,9 раза) - с 13,09 млн манатов до 4,582 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".
Petrokem Qrup основана в 1993 году, является эксклюзивным дистрибьютором BP по смазочным материалам в Азербайджане. Компания обеспечивает управление инвентарем, планирование спроса и предоставление экспертных консультаций для поддержки объектов на "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Шахдениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) и Южно-Кавказском трубопроводе (ЮКТ).
Последние новости
11:37
Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбеИндивидуальные
11:27
Мелони: Венесуэла освободила двух итальянских заключенныхДругие страны
11:18
Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капиталФинансы
11:07
В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человекСоциальная защита
11:06
На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человекДругие страны
11:05
Фото
Крановое судно "Ширван" прошло капитальный ремонтИнфраструктура
11:02
В одном из магазинов Баку обнаружено тело 62-летнего мужчиныПроисшествия
11:00
Стоимость золота и серебра обновили исторический максимум - ОБНОВЛЕНОФинансы
10:51