    Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капитал

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 11:18
    Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капитал

    Компания Petrokem Qrup объявила о сокращении уставного капитала на 8,508 млн манатов (в 2,9 раза) - с 13,09 млн манатов до 4,582 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".

    Petrokem Qrup основана в 1993 году, является эксклюзивным дистрибьютором BP по смазочным материалам в Азербайджане. Компания обеспечивает управление инвентарем, планирование спроса и предоставление экспертных консультаций для поддержки объектов на "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Шахдениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) и Южно-Кавказском трубопроводе (ЮКТ).

