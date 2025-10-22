İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:48
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 3 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaları 14 milyard 992,8 milyon manat olub ki, bu da, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 3,2 % çoxdur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə büdcə daxilolmalarında qeyri-neft-qaz sektorunun payı 51,4 % olub.

    Qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların 61,1 %-ni və yaxud 9 milyard 167 milyon manatını vergi orqanlarının xətti ilə daxilolmalar, 31,7 %-ni və yaxud 4 milyard 748 milyon manatını gömrük orqanlarının xətti ilə daxilolmalar, 3,2 %-ni və yaxud 480,2 milyon manatını dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 3,8 %-ni və yaxud 563,1 milyon manatını sair daxilolmalar, 0,2 %-ni və yaxud 34,5 milyon manatını dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar təşkil edib.

    qeyri-neft-qaz sektoru Maliyyə Nazirliyi
    В Азербайджане ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 3%

    Son xəbərlər

    15:49

    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    Maliyyə
    15:49

    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"

    Fərdi
    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti