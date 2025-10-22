В Азербайджане ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 3%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 15:19
Поступления в госбюджет Азербайджана в январе-сентябре текущего года от ненефтегазового сектора составили 14 млрд 992,8 млн манатов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Доля ненефтегазового сектора в общих доходах бюджета за отчетный период составила 51,4%.
При этом 61,1% или 9 млрд 167 млн манатов ненефтегазовых доходов госбюджета составили поступления от налоговых органов, 31,7% или 4 млрд 748 млн манатов – по линии таможенных органов, 3,2% или 480,2 млн манатов – от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, 3,8% или 563,1 млн манатов – прочие поступления и 0,2% или 34,5 млн манатов – от сдачи госимущества в аренду.
