İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan qazının builki büdcə qiyməti açıqlanıb

    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 11:53
    Azərbaycan qazının builki büdcə qiyməti açıqlanıb

    Azərbaycanın 2026-cı il üçün icmal və dövlət büdcələrinin layihələri hazırlanarkən təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti BP şirkətinin təqdim etdiyi məlumata əsasən, 440 ABŞ dolları götürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının Dövlət Neft Fondunun 2026-cı il büdcəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 198 ABŞ dolları və yaxud 81,8 % çoxdur.

    "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti isə əvvəlcədən elan olunduğu kimi 5 ABŞ dolları azaldılaraq 70 ABŞ dollarından 65 ABŞ dollarına endirilib.

    Hesablama Palatası Dövlət Neft Fondu təbii qazın qiyməti neftin qiyməti
    Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan daha iki ölkədən bibər tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    12:27

    Azərbaycan bankları ESİ riskləri ilə bağlı təhlil və qiymətləndirmə aparacaq

    Maliyyə
    12:27

    Astana aeroportu altı reysin gecikməsi barədə xəbərdarlıq edib

    Region
    12:24
    Foto

    Məcnun Məmmədov İsraildə səfərdədir

    Maliyyə
    12:22

    Azərbaycanda keçən il övladlığa uşaq götürən subay şəxslərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    12:18

    Hesablama Palatası ARDNF-ə xərclər və investisiya siyasəti üzrə tövsiyələr verib

    Maliyyə
    12:16

    Ötən il Azərbaycanda neft hasilatının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    12:10

    Ötən il 133 şagirdin dərsə davamiyyəti bərpa olunub

    Sosial müdafiə
    12:10
    Foto

    İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı və Abşeronda su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti