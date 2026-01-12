Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза
Финансы
- 12 января, 2026
- 12:24
При формировании проекта сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год расчетная цена природного газа была принята на уровне $440 за 1 000 кубометров.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год.
Согласно документу, указанная цена была определена на основе информации, представленной компанией BP. По сравнению с 2025 годом показатель увеличился на $198, что составляет рост на 81,8%.
В то же время бюджетная цена азербайджанской нефти марки Azeri Light, как и было объявлено ранее, снижена на $5 - с $70 до $65 за баррель.
Последние новости
13:09
В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газаЭнергетика
13:07
В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рискамиФинансы
13:00
Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-рискиФинансы
12:59
Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлятВ регионе
12:55
Азербайджан начал импорт перца еще из двух странБизнес
12:54
Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 годаЭнергетика
12:51
ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестовВ регионе
12:46
Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%В регионе
12:42