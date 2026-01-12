Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 12:24
    Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

    При формировании проекта сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год расчетная цена природного газа была принята на уровне $440 за 1 000 кубометров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год.

    Согласно документу, указанная цена была определена на основе информации, представленной компанией BP. По сравнению с 2025 годом показатель увеличился на $198, что составляет рост на 81,8%.

    В то же время бюджетная цена азербайджанской нефти марки Azeri Light, как и было объявлено ранее, снижена на $5 - с $70 до $65 за баррель.

    Счетная палата ГНФАР Государственный нефтяной фонд Азербайджана Бюджетный пакет госбюджет цена на газ цена на нефть Azeri Light BP
    Azərbaycan qazının builki büdcə qiyməti açıqlanıb
    Azerbaijan sets 2026 natural gas price at $440 per 1,000 cubic meters

    Последние новости

    13:09

    В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:07

    В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рисками

    Финансы
    13:00

    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

    Финансы
    12:59

    Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят

    В регионе
    12:55

    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    Бизнес
    12:54

    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    Энергетика
    12:51

    ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

    В регионе
    12:46

    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    В регионе
    12:42

    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей