İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2025)

    Maliyyə
    • 27 noyabr, 2025
    • 09:02
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,75 % artaraq 1,9722 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,06 % artaraq 2,1656 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9722

    100 Rusiya rublu

    2,1656

    1 Avstraliya dolları

    1,1110

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0084

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1163

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2401

    1 Danimarka kronu

    0,2641

    1 Gürcü larisi

    0,6294

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2538

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1792

    1 İsveçrə frankı

    2,1148

    1 İsrail şekeli

    0,5201

    1 Kanada dolları

    1,2116

    1 Küveyt dinarı

    5,5376

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3285

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5163

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1658

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6041

    1 Polşa zlotası

    0,4660

    1 Rumıniya leyi

    0,3874

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3111

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3096

    Türk lirəsi

    0,0401

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0897

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9735

    Qızıl

    7057,3715

    Gümüş

    89,8465

    Platin

    2752,1640

    Palladium

    2396,7450
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)
    CBA currency exchange rates (27.11.2025)

    Son xəbərlər

    09:48

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilir

    Futbol
    09:44
    Foto

    "Kurort Naftalan"da şərait yaxşılaşdırılıb

    İnfrastruktur
    09:44

    İndoneziyada 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dolları keçib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    09:23

    UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək, "Fənərbağça" Macarıstan klubunu qəbul edəcək

    Futbol
    09:20

    Çində qatar insanlara çırpılıb, ən azı 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:12

    Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb

    Hadisə
    09:05

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" V turdan sonra bir nominasiyada ilk "3-lük"də yer alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti