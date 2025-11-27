Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League

    CBA currency exchange rates (27.11.2025)

    Finance
    • 27 November, 2025
    • 09:29
    CBA currency exchange rates (27.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.75% to 1.9722 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.06% to 2.1656 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9722

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1656

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1110

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5709

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0084

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1163

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2401

    1 DKK (Danish krone)

    0.2641

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6294

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2186

    1 INR (Indian rupee)

    0.0191

    1 GBP (British pound)

    2.2538

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1792

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1148

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5201

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2116

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5376

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3285

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5163

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1007

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1658

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6041

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4660

    1 RON (Romanian leu)

    0.3874

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3111

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3096

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0401

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0897

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9735

    Gold (1 ounce)

    7,057.3715

    Silver (1 ounce)

    89.8465

    Platinum (1 ounce)

    2,752.1640

    Palladium (1 ounce)

    2,396.7450
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)

    Latest News

    09:36

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.11.2025)

    Finance
    09:29

    CBA currency exchange rates (27.11.2025)

    Finance
    09:00

    Uraloglu: Construction of Zangazur corridor will be completed by 2030

    Region
    08:58

    China train collision kills 11, leaves 2 wounded

    Other countries
    08:54
    Photo

    Another group of former IDPs leaves for Khorovlu village of Azerbaijan's Jabrayil district

    Domestic policy
    08:48

    Azerbaijan, Italy exchange views on various areas

    Foreign policy
    08:44

    Marta Kos: Middle Corridor should become reliable alternative to other routes - EXCLUSIVE

    Other countries
    08:36
    Photo

    Two guard members are in critical condition, US officials say

    Other countries
    08:25

    Suspect in US National Guard shooting identified as 29-year-old Afghan national

    Other countries
    All News Feed