Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)

    Финансы
    • 27 ноября, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,75%, до 1,9722 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,06%, до 2,1656 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9722

    100 российских рублей

    2,1656

    1 австралийский доллар

    1,1110

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0084

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1163

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2401

    1 датская крона

    0,2641

    1 грузинский лари

    0,6294

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2538

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1792

    1 швейцарский франк

    2,1148

    1 израильский шекель

    0,5201

    1 канадский доллар

    1,2116

    1 кувейтский динар

    5,5376

    100 казахстанских тенге

    0,3285

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5163

    1 молдавский лей

    0,1007

    1 норвежская крона

    0,1658

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6041

    1 польский злотый

    0,4660

    1 румынский лей

    0,3874

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3111

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3096

    1 Турецкая лира

    0,0401

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0897

    1 Новозеландский доллар

    0,9735

    Золото

    7057,3715

    Серебро

    89,8465

    Платина

    2752,1640

    Палладий

    2396,7450
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2025)
    CBA currency exchange rates (27.11.2025)

    Последние новости

    09:51

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $65

    Энергетика
    09:44

    Страны ОДКБ в Бишкеке обсудили противодействия транснациональным угрозам

    В регионе
    09:35

    "Карабах" вошел в тройку лидеров по отборам мяча в Лиге чемпионов УЕФА

    Футбол
    09:32

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    09:26

    В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружья

    Происшествия
    09:18

    Южная Корея успешно запустила на орбиту большой исследовательский спутник

    Другие страны
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)

    Финансы
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2025)

    Финансы
    08:57

    В Китае при наезде поезда погибли 11 человек

    Другие страны
    Лента новостей