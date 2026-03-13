64 were granted Azerbaijani citizenship in 2025
13 March, 2026
- 11:52
In 2025, 64 stateless persons were granted Azerbaijani citizenship by the relevant order of President Ilham Aliyev, Report informs, citing the Cabinet of Ministers.
In 2025, 67 people lived in Azerbaijan based on refugee status.
As of December 31, 2025, the number of foreigners legally staying or residing in Azerbaijan was 184,419 (184,835 in 2024).
The Cabinet of Ministers also noted that in 2025, the number of foreigners granted (or extended) temporary residence permits was 80,036, which is 8,531 more compared to 2024.
Additionally, in 2025, 342,393 foreigners were registered at their place of stay (357,204 in 2024), the temporary stay period was extended for 1,594 (2,471 in 2024), 3,436 were granted permanent residence permits or had them extended (3,016 in 2024), and 9,945 were granted work permits or had them extended (10,868 in 2024).