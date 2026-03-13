Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran Global Baku Forum
    Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran Global Baku Forum

    64 were granted Azerbaijani citizenship in 2025

    Domestic policy
    • 13 March, 2026
    • 11:52
    64 were granted Azerbaijani citizenship in 2025

    In 2025, 64 stateless persons were granted Azerbaijani citizenship by the relevant order of President Ilham Aliyev, Report informs, citing the Cabinet of Ministers.

    In 2025, 67 people lived in Azerbaijan based on refugee status.

    As of December 31, 2025, the number of foreigners legally staying or residing in Azerbaijan was 184,419 (184,835 in 2024).

    The Cabinet of Ministers also noted that in 2025, the number of foreigners granted (or extended) temporary residence permits was 80,036, which is 8,531 more compared to 2024.

    Additionally, in 2025, 342,393 foreigners were registered at their place of stay (357,204 in 2024), the temporary stay period was extended for 1,594 (2,471 in 2024), 3,436 were granted permanent residence permits or had them extended (3,016 in 2024), and 9,945 were granted work permits or had them extended (10,868 in 2024).

    Cabinet of Ministers
    Ötən il 64 nəfərə Azərbaycan vətəndaşlığı verilib
    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Latest News

    11:56

    Azerbaijan's financial sector assets down nearly 12% in 2025

    Finance
    11:52

    64 were granted Azerbaijani citizenship in 2025

    Domestic policy
    11:47

    Israel launches fresh strikes on Tehran

    Other countries
    11:45

    Lu Mei: China-Azerbaijan trade reached $420M in January

    Business
    11:34

    Arsenal eye move for Leipzig's Lukeba

    Football
    11:29

    Lu Mei: China intends to actively participate in int'l events in Azerbaijan

    Foreign policy
    11:25

    Lu Mei: China-Azerbaijan relations showing strong momentum

    Foreign policy
    11:23
    Photo

    China's role in global governance discussed at Global Baku Forum

    Foreign policy
    11:16

    Lu Mei thanks Azerbaijani government for evacuation of Chinese citizens from Iran

    Foreign policy
    All News Feed