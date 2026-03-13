Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 11:24
    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    В 2025 году 64 человека, являвшиеся лицами без гражданства, получили гражданство Азербайджана по соответствующему распоряжению президента.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2025 год.

    Согласно документу, из этого числа 21 человек относился к категории лиц без гражданства, а у 43 гражданство оставалось неустановленным.

    В отчете также отмечается, что в 2025 году в Азербайджане на основании статуса беженца проживали 67 человек.

    По данным на 31 декабря 2025 года, число иностранцев, находившихся или проживавших в Азербайджане на законных основаниях, составило 184 419 человек. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 184 835 человек.

    Кроме того, в 2025 году разрешение на временное проживание было выдано или продлено 80 036 иностранцам, что на 8 531 человека больше по сравнению с 2024 годом.

    Разрешение на постоянное проживание было выдано или продлено 3 436 иностранцам против 3 016 годом ранее, а разрешение на работу получили или продлили 9 945 человек по сравнению с 10 868 в 2024 году.

    Лента новостей