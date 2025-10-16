Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2025)
- 16 oktyabr, 2025
- 09:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % artaraq 1,9816 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 4,22 % artaraq 2,1725 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9816
|
100 Rusiya rublu
|
2,1725
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1034
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0133
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1198
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2385
|
1 Danimarka kronu
|
0,2653
|
1 Gürcü larisi
|
0,6276
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2805
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1793
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1372
|
1 İsrail şekeli
|
0,5162
|
1 Kanada dolları
|
1,2113
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5538
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3155
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5074
|
1 Moldova leyi
|
0,1011
|
1 Norveç kronu
|
0,1684
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6016
|
1 Polşa zlotası
|
0,4658
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3895
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3127
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3184
|
Türk lirəsi
|
0,0406
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0408
|
Yapon yeni
|
1,1256
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9765
|
Qızıl
|
7197,5450
|
Gümüş
|
90,2256
|
Platin
|
2835,9910
|
Palladium
|
2628,5995