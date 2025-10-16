İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2025)

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:03
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % artaraq 1,9816 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 4,22 % artaraq 2,1725 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9816

    100 Rusiya rublu

    2,1725

    1 Avstraliya dolları

    1,1034

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0133

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1198

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2385

    1 Danimarka kronu

    0,2653

    1 Gürcü larisi

    0,6276

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0194

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2805

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1793

    1 İsveçrə frankı

    2,1372

    1 İsrail şekeli

    0,5162

    1 Kanada dolları

    1,2113

    1 Küveyt dinarı

    5,5538

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3155

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5074

    1 Moldova leyi

    0,1011

    1 Norveç kronu

    0,1684

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6016

    1 Polşa zlotası

    0,4658

    1 Rumıniya leyi

    0,3895

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3127

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3184

    Türk lirəsi

    0,0406

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0408

    Yapon yeni

    1,1256

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9765

    Qızıl

    7197,5450

    Gümüş

    90,2256

    Platin

    2835,9910

    Palladium

    2628,5995
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)
    CBA currency exchange rates (16.10.2025)

